Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0.76 Prozent höher bei 26’330.03 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.868 Prozent auf 26’356.98 Punkte an der Kurstafel, nach 26’130.20 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26’273.87 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’434.95 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24’932.08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26’674.73 Punkte. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21’590.14 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13.32 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Salesforce (+ 18.43 Prozent auf 243.51 USD), NVIDIA (+ 7.28 Prozent auf 224.93 USD), BlackBerry (+ 6.55 Prozent auf 8.30 USD), Amkor Technology (+ 6.36 Prozent auf 51.48 USD) und Synopsys (+ 5.99 Prozent auf 434.57 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Donegal Group B (-7.71 Prozent auf 22.74 USD), Nortech Systems (-4.16 Prozent auf 11.28 USD), SMC (-3.14 Prozent auf 425.35 USD), inTest (-2.89 Prozent auf 11.08 USD) und Logitech (-2.88 Prozent auf 97.30 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 16’328’613 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.424 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.54 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch