Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Letztendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.03 Prozent) bei 18’972.42 Punkten aus dem Handel. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.562 Prozent stärker bei 19’072.78 Punkten in den Handel, nach 18’966.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 18’714.06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’110.89 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1.36 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 21.10.2024, bei 18’540.01 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 21.08.2024, bei 17’918.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2023, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 14’199.98 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 28.49 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’366.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell VOXX International A (+ 16.22 Prozent auf 7.74 USD), Powell Industries (+ 10.00 Prozent auf 287.99 USD), Geospace Technologies (+ 9.57 Prozent auf 13.62 USD), American Superconductor (+ 8.99 Prozent auf 33.96 USD) und Methode Electronics (+ 7.64 Prozent auf 9.72 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil MicroStrategy (-16.16 Prozent auf 397.28 USD), FreightCar America (-8.18 Prozent auf 9.65 USD), Lifecore Biomedical (-6.68 Prozent auf 6.98 USD), Baiducom (-5.90 Prozent auf 81.63 USD) und Alphabet A (ex Google) (-4.74 Prozent auf 167.63 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 73’789’629 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.422 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19.46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

