Starker Wochentag in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen

Am Dienstag klettert der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 1.26 Prozent auf 29’643.50 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.457 Prozent auf 29’407.19 Punkte an der Kurstafel, nach 29’273.40 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29’713.27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’340.54 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, mit 30’608.13 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 27.07.2026, den Wert von 28’039.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’821.55 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 17.60 Prozent. Bei 31’361.37 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 10.65 Prozent auf 169.60 USD), Rocket Lab (+ 9.09 Prozent auf 58.71 USD), Astera Labs (+ 8.64 Prozent auf 281.93 USD), Cadence Design Systems (+ 7.64 Prozent auf 346.77 USD) und Ferrovial International SE Registered (+ 7.62 Prozent auf 54.19 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cintas (-5.27 Prozent auf 214.03 USD), Thomson Reuters (-4.48 Prozent auf 116.61 USD), Paychex (-3.87 Prozent auf 111.22 USD), Intuit (-3.72 Prozent auf 327.26 USD) und Adobe (-3.08 Prozent auf 250.65 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 10’930’655 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.664 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5.15 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch