SMI 13'156 -0.8%  SPI 18'098 -0.7%  Dow 48'382 0.7%  DAX 24'715 0.7%  Euro 0.9287 0.0%  EStoxx50 5'893 0.7%  Gold 4'424 2.2%  Bitcoin 73'839 1.8%  Dollar 0.7948 0.3%  Öl 60.8 0.0% 
Apple-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
Buy von UBS AG für Deutsche Telekom-Aktie
Buy für Richemont-Aktie nach UBS AG-Analyse
World Gold Council: So könnte sich der Goldpreis 2026 entwickeln
Beazley Aktie 31740399 / GB00BYQ0JC66

FTSE 100 im Fokus 05.01.2026 12:26:21

Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 am Mittag

Der Handel in London verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Beazley
8.45 CHF -4.80%
Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0.20 Prozent höher bei 9’970.65 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2.883 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 9’951.45 Punkte an der Kurstafel, nach 9’951.14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10’022.05 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 9’951.45 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9’667.01 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 9’491.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, bei 8’223.98 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BAE Systems (+ 4.73 Prozent auf 18.37 GBP), Fresnillo (+ 4.18 Prozent auf 34.92 GBP), Antofagasta (+ 3.29 Prozent auf 33.63 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3.20 Prozent auf 45.20 EUR) und Rolls-Royce (+ 3.13 Prozent auf 12.35 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-2.62 Prozent auf 1.61 GBP), Bunzl (-2.52 Prozent auf 20.12 GBP), Imperial Brands (-2.47 Prozent auf 30.48 GBP), Beazley (-2.45 Prozent auf 7.97 GBP) und BT Group (-2.19 Prozent auf 1.80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 15’031’431 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 242.034 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 4.90 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

