FTSE 100 998185 / GB0001383545
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12.11.2026 15:58:13
Starker Wochentag in London: So steht der FTSE 100 aktuell
Der FTSE 100 bewegt sich heute kaum.
Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.11 Prozent fester bei 10’847.06 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.265 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.002 Prozent auf 10’835.74 Punkte an der Kurstafel, nach 10’835.47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10’824.05 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’886.06 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1.63 Prozent nach oben. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 12.10.2026, einen Wert von 10’656.28 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2026, einen Stand von 10’833.15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9’911.42 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.00 Prozent aufwärts. Bei 10’989.45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Burberry (+ 6.56 Prozent auf 11.65 GBP), 3i (+ 4.17 Prozent auf 26.72 GBP), Barratt Developments (+ 2.89 Prozent auf 3.35 GBP), Land Securities Group (+ 2.42 Prozent auf 6.98 GBP) und BT Group (+ 2.29 Prozent auf 2.18 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Endeavour Mining (-6.23 Prozent auf 38.70 GBP), Coca-Cola HBC (-3.88 Prozent auf 41.62 GBP), Antofagasta (-3.41 Prozent auf 31.96 GBP), Intermediate Capital Group (-3.33 Prozent auf 18.89 GBP) und Babcock International (-3.32 Prozent auf 10.06 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 31’786’585 Aktien gehandelt. Mit 275.099 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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