Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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17.09.2026 15:58:17
Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell
Der FTSE 100 notiert heute im Plus.
Um 15:40 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.73 Prozent auf 10’766.31 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.180 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.007 Prozent auf 10’689.27 Punkte an der Kurstafel, nach 10’688.47 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’788.42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10’688.91 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1.08 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10’720.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’508.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’208.37 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.19 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Scottish Mortgage Investment Trust (+ 2.88 Prozent auf 15.21 GBP), SSE (+ 2.62 Prozent auf 24.64 GBP), Airtel Africa (+ 2.54 Prozent auf 3.55 GBP), Rolls-Royce (+ 2.33 Prozent auf 14.74 GBP) und Kingfisher (+ 2.33 Prozent auf 3.08 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Marks Spencer (-1.67 Prozent auf 3.65 GBP), Smith Nephew (-1.10 Prozent auf 10.31 GBP), Pershing Square (-1.09 Prozent auf 36.97 GBP), Centrica (-0.79 Prozent auf 1.51 GBP) und JD Sports Fashion (-0.79 Prozent auf 0.76 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 37’624’660 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 301.058 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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