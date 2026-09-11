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FTSE 100-Performance im Fokus 11.09.2026 15:58:15

Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

Der FTSE 100 notiert heute im Plus.

RELX
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Um 15:41 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0.69 Prozent auf 10’682.30 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.183 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’608.95 Punkte an der Kurstafel, nach 10’608.92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’714.67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’602.13 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der FTSE 100 bereits um 1.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10’844.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’303.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9’297.58 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7.35 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3.72 Prozent auf 30.69 GBP), Endeavour Mining (+ 3.57 Prozent auf 46.67 GBP), Computacenter (+ 2.44 Prozent auf 52.55 GBP), Antofagasta (+ 2.39 Prozent auf 38.61 GBP) und Investec (+ 2.38 Prozent auf 6.67 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BAE Systems (-2.39 Prozent auf 18.78 GBP), Sage (-1.94 Prozent auf 9.61 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1.88 Prozent auf 83.52 GBP), RELX (-1.52 Prozent auf 24.56 GBP) und Babcock International (-1.51 Prozent auf 9.55 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 31’256’848 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 309.660 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

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