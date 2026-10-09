Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0.81 Prozent auf 10’525.66 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3.143 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0.001 Prozent auf 10’441.50 Punkte an der Kurstafel, nach 10’441.60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’441.50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’538.95 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der FTSE 100 bereits um 0.605 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10’670.06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10’472.45 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’509.40 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.77 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 3.20 Prozent auf 26.78 GBP), Antofagasta (+ 2.91 Prozent auf 37.10 GBP), Fresnillo (+ 2.90 Prozent auf 27.67 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 2.76 Prozent auf 103.64 USD) und Sage (+ 2.53 Prozent auf 10.53 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-3.69 Prozent auf 1.20 GBP), BT Group (-2.96 Prozent auf 1.92 GBP), Airtel Africa (-1.87 Prozent auf 3.04 GBP), BP (-1.01 Prozent auf 5.79 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.73 Prozent auf 37.53 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’699’519 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 284.439 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch