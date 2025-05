Starker Wochentag in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit Kursplus

Zum Handelsschluss verbuchte der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.69 Prozent auf 8’778.05 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.666 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent höher bei 8’717.97 Punkten in den Dienstagshandel, nach 8’717.97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 8’824.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’717.97 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8’415.25 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 27.02.2025, mit 8’756.21 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wurde der FTSE 100 auf 8’317.59 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6.27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8’908.82 Punkten. Bei 7’544.83 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 5.56 Prozent auf 4.77 GBP), International Consolidated Airlines (+ 4.53 Prozent auf 3.34 GBP), Frasers Group (+ 4.24 Prozent auf 7.25 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3.17 Prozent auf 20.20 GBP) und Ashtead (+ 3.11 Prozent auf 43.48 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Centrica (-1.54 Prozent auf 1.56 GBP), Rio Tinto (-1.40 Prozent auf 44.99 GBP), Experian (-1.21 Prozent auf 37.42 GBP), Fresnillo (-0.97 Prozent auf 11.22 GBP) und Pearson (-0.95 Prozent auf 12.01 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 99’544’808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 193.016 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist mit 5.95 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die M&G-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch