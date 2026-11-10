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FTSE 100-Performance 10.11.2026 15:58:14

Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Starker Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag geht es im FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0.05 Prozent auf 10’788.53 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.243 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0.009 Prozent tiefer bei 10’781.94 Punkten in den Handel, nach 10’782.87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’868.51 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’775.76 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 10.08.2026, einen Stand von 10’862.50 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.11.2025, einen Stand von 9’787.15 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. 9’670.46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Computacenter (+ 3.16 Prozent auf 47.72 GBP), Marks Spencer (+ 3.11 Prozent auf 4.51 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.41 Prozent auf 136.00 GBP), Auto Trader Group (+ 1.79 Prozent auf 5.68 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1.66 Prozent auf 0.98 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Endeavour Mining (-3.87 Prozent auf 41.18 GBP), Fresnillo (-3.60 Prozent auf 25.43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.50 Prozent auf 36.09 GBP), BP (-2.17 Prozent auf 5.45 GBP) und Glencore (-1.71 Prozent auf 5.07 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 39’153’258 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267.550 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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