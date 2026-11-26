Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 09:10 Uhr Gewinne in Höhe von 1.30 Prozent auf 10’562.19 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3.161 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 10’426.06 Punkte an der Kurstafel, nach 10’426.94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10’425.37 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’572.13 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 2.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’767.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10’878.12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’691.58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6.14 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Babcock International (+ 6.06 Prozent auf 10.85 GBP), Endeavour Mining (+ 4.78 Prozent auf 32.86 GBP), Fresnillo (+ 4.72 Prozent auf 21.74 GBP), Rolls-Royce (+ 4.01 Prozent auf 13.01 GBP) und Anglo American (+ 3.88 Prozent auf 32.15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Imperial Brands (-3.11 Prozent auf 29.36 GBP), Severn Trent (-1.33 Prozent auf 32.62 GBP), Land Securities Group (-1.30 Prozent auf 6.88 GBP), Unilever (-0.04 Prozent auf 50.65 GBP) und Sage (+ 0.04 Prozent auf 11.41 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’809’852 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 257.999 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Mit 14.84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch