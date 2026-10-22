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22.10.2026 15:58:18
Starker Wochentag in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagnachmittag zu
Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Donnerstagnachmittag.
Am Donnerstag klettert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0.02 Prozent auf 10’754.91 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.251 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’752.55 Punkte an der Kurstafel, nach 10’752.88 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10’756.36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10’669.39 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1.17 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, einen Stand von 10’708.33 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 10’716.97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9’515.00 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8.08 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 7.42 Prozent auf 94.42 GBP), Rentokil Initial (+ 5.89 Prozent auf 3.33 GBP), IG Group (+ 3.17 Prozent auf 9.61 GBP), BT Group (+ 2.86 Prozent auf 2.13 GBP) und Smith Nephew (+ 1.75 Prozent auf 11.08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-4.67 Prozent auf 25.09 GBP), Anglo American (-4.64 Prozent auf 36.62 GBP), Antofagasta (-4.28 Prozent auf 30.86 GBP), Endeavour Mining (-3.32 Prozent auf 39.84 GBP) und International Consolidated Airlines (-2.76 Prozent auf 4.09 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 24’666’221 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 282.969 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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