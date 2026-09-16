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Marktbericht 16.09.2026 12:26:17

Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Starker Wochentag in London: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Der FTSE 100 verzeichnet am dritten Tag der Woche Kursanstiege.

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Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0.46 Prozent stärker bei 10’707.45 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3.195 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0.001 Prozent stärker bei 10’658.22 Punkten, nach 10’658.13 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10’655.82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’712.56 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0.531 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’750.11 Punkte. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, bei 10’494.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9’195.66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7.60 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Barratt Developments (+ 8.90 Prozent auf 3.01 GBP), Fresnillo (+ 4.24 Prozent auf 29.72 GBP), Persimmon (+ 4.14 Prozent auf 11.44 GBP), Antofagasta (+ 3.68 Prozent auf 36.30 GBP) und Endeavour Mining (+ 3.04 Prozent auf 45.76 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Marks Spencer (-4.26 Prozent auf 3.60 GBP), JD Sports Fashion (-2.16 Prozent auf 0.75 GBP), J Sainsbury (-1.96 Prozent auf 3.30 GBP), ConvaTec (-1.92 Prozent auf 2.14 GBP) und Coca-Cola European Partners (-1.59 Prozent auf 103.01 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20’898’740 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307.839 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Endeavour Mining PLC 49.27 1.57% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 31.99 2.15% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 16.53 -2.54% HSBC Holdings plc
J. Sainsbury plc 3.65 -1.24% J. Sainsbury plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0.84 -0.36% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1.22 2.18% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 4.05 -1.77% Marks & Spencer plc
Persimmon plc 12.71 5.48% Persimmon plc

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