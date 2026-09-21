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Index-Performance 21.09.2026 09:28:14

Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen

Beim FTSE 100 lassen sich am ersten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

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Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0.29 Prozent stärker bei 10’689.69 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3.182 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0.000 Prozent leichter bei 10’659.09 Punkten in den Montagshandel, nach 10’659.13 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10’698.86 Punkte, das Tagestief hingegen 10’656.70 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 10’816.56 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10’363.27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Stand von 9’216.67 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 7.42 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Barclays (+ 1.88 Prozent auf 4.71 GBP), Standard Chartered (+ 1.87 Prozent auf 23.23 GBP), Halma (+ 1.71 Prozent auf 35.50 GBP), Antofagasta (+ 1.59 Prozent auf 37.15 GBP) und Aberdeen Group (+ 1.58 Prozent auf 2.43 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen BP (-1.59 Prozent auf 5.50 GBP), Ithaca Energy (-1.49 Prozent auf 2.92 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.02 Prozent auf 35.03 GBP), Barratt Developments (-1.01 Prozent auf 3.03 GBP) und Rentokil Initial (-0.85 Prozent auf 3.17 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’500’931 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 302.382 Mrd. Euro den grössten Anteil.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Mit 14.84 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
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