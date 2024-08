Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Am Montag tendierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0.22 Prozent höher bei 3’351.60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 535.221 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.052 Prozent auf 3’342.36 Punkte an der Kurstafel, nach 3’344.10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3’357.61 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’333.96 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 19.07.2024, notierte der TecDAX bei 3’284.55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, einen Stand von 3’431.21 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Wert von 3’060.13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 0.812 Prozent zu Buche. Bei 3’490.44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’125.18 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 3.97 Prozent auf 141.40 EUR), 1&1 (+ 2.45 Prozent auf 13.36 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.83 Prozent auf 64.05 EUR), Nemetschek SE (+ 1.80 Prozent auf 90.50 EUR) und SMA Solar (+ 1.35 Prozent auf 22.46 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil PNE (-6.00 Prozent auf 13.16 EUR), HENSOLDT (-4.64 Prozent auf 34.56 EUR), SÜSS MicroTec SE (-1.89 Prozent auf 57.20 EUR), JENOPTIK (-1.61 Prozent auf 28.20 EUR) und EVOTEC SE (-0.78 Prozent auf 5.75 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’439’512 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 229.567 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Im TecDAX hat die 1&1-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.16 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

