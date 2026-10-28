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28.10.2026 15:58:22
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne
Der TecDAX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.
Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent auf 4’121.34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 574.940 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.042 Prozent höher bei 4’094.36 Punkten in den Handel, nach 4’092.64 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’083.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’125.63 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2.46 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’969.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’837.11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der TecDAX auf 3’718.15 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.71 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 7.02 Prozent auf 251.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.78 Prozent auf 52.65 EUR), PVA TePla (+ 4.35 Prozent auf 30.68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4.16 Prozent auf 13.53 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.78 Prozent auf 2.96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.19 Prozent auf 29.28 EUR), ATOSS Software (-2.01 Prozent auf 92.80 EUR), SMA Solar (-0.72 Prozent auf 49.32 EUR), Deutsche Telekom (-0.60 Prozent auf 24.99 EUR) und freenet (-0.53 Prozent auf 22.44 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’512’677 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 240.645 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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