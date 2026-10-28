Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.70 Prozent auf 4’121.34 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 574.940 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.042 Prozent höher bei 4’094.36 Punkten in den Handel, nach 4’092.64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’083.97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’125.63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 2.46 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’969.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3’837.11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wurde der TecDAX auf 3’718.15 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13.71 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 7.02 Prozent auf 251.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.78 Prozent auf 52.65 EUR), PVA TePla (+ 4.35 Prozent auf 30.68 EUR), Eckert Ziegler (+ 4.16 Prozent auf 13.53 EUR) und EVOTEC SE (+ 2.78 Prozent auf 2.96 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.19 Prozent auf 29.28 EUR), ATOSS Software (-2.01 Prozent auf 92.80 EUR), SMA Solar (-0.72 Prozent auf 49.32 EUR), Deutsche Telekom (-0.60 Prozent auf 24.99 EUR) und freenet (-0.53 Prozent auf 22.44 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’512’677 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 240.645 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch