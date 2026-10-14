freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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|TecDAX-Performance im Fokus
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14.10.2026 17:58:12
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün
Am Mittwoch hielten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Letztendlich schloss der TecDAX nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 3’995.81 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 561.644 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.509 Prozent stärker bei 4’009.11 Punkten, nach 3’988.80 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’987.75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’038.73 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0.415 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wurde der TecDAX auf 3’960.75 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 14.07.2026, einen Wert von 3’847.39 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’646.41 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 10.61 Prozent auf 173.00 EUR), EVOTEC SE (+ 6.71 Prozent auf 2.61 EUR), PVA TePla (+ 3.61 Prozent auf 31.56 EUR), AIXTRON SE (+ 2.78 Prozent auf 35.49 EUR) und Sartorius vz (+ 2.67 Prozent auf 258.00 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Nordex (-3.26 Prozent auf 35.02 EUR), SMA Solar (-3.20 Prozent auf 60.55 EUR), Siltronic (-3.07 Prozent auf 71.15 EUR), TeamViewer (-1.72 Prozent auf 6.87 EUR) und ATOSS Software (-1.47 Prozent auf 87.20 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 7’614’651 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 224.446 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat mit 7.03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 9.01 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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14.10.26
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
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14.10.26
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
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08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
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08.10.26
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|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
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