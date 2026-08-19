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Index-Performance im Fokus 19.08.2026 17:58:18

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone

Der TecDAX verzeichnete heute Kursgewinne.

SAP
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Am Mittwoch bewegte sich der TecDAX via XETRA zum Handelsende 0.33 Prozent stärker bei 4’065.49 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 566.247 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.103 Prozent auf 4’056.13 Punkte an der Kurstafel, nach 4’051.96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’025.86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’068.95 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der TecDAX bereits um 0.890 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3’770.35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3’901.04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, stand der TecDAX bei 3’770.23 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 12.17 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3.27 Prozent auf 32.24 EUR), Sartorius vz (+ 2.53 Prozent auf 234.70 EUR), EVOTEC SE (+ 2.53 Prozent auf 3.40 EUR), QIAGEN (+ 2.05 Prozent auf 37.59 EUR) und SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.90 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6.30 Prozent auf 72.90 EUR), Elmos Semiconductor (-4.12 Prozent auf 139.60 EUR), Infineon (-3.95 Prozent auf 54.98 EUR), JENOPTIK (-3.39 Prozent auf 38.76 EUR) und PVA TePla (-3.33 Prozent auf 29.00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’095’131 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207.271 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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