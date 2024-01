Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Mittag im Plus

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.64 Prozent stärker bei 3’245.39 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 483.215 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.220 Prozent auf 3’231.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’224.62 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’230.29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’248.46 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.697 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, lag der TecDAX bei 3’306.26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, stand der TecDAX noch bei 2’911.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’209.13 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 2.38 Prozent nach unten. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 3’373.55 Punkten. Bei 3’187.26 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 3.38 Prozent auf 27.56 EUR), Infineon (+ 2.74 Prozent auf 33.43 EUR), SMA Solar (+ 2.32) Prozent auf 46.66 EUR), Bechtle (+ 2.22 Prozent auf 46.03 EUR) und Nordex (+ 2.16 Prozent auf 9.37 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-4.53 Prozent auf 6.96 USD), Telefonica Deutschland (-4.21 Prozent auf 2.25 EUR), TeamViewer (-3.82 Prozent auf 12.98 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.20 Prozent auf 19.04 EUR) und MorphoSys (-2.15 Prozent auf 40.09 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’204’789 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 169.115 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die United Internet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.37 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

