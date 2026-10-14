SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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14.10.2026 15:58:33
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün
Das macht der TecDAX aktuell.
Am Mittwoch legt der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.78 Prozent auf 4’019.87 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 561.644 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.509 Prozent auf 4’009.11 Punkte an der Kurstafel, nach 3’988.80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4’038.73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’992.87 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht legte der TecDAX bereits um 1.02 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.09.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’960.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’847.39 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 3’646.41 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10.91 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’322.31 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 9.85 Prozent auf 171.80 EUR), EVOTEC SE (+ 9.25 Prozent auf 2.67 EUR), Sartorius vz (+ 3.58 Prozent auf 260.30 EUR), PVA TePla (+ 3.09 Prozent auf 31.40 EUR) und HENSOLDT (+ 2.48 Prozent auf 81.14 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nordex (-1.22 Prozent auf 35.76 EUR), Siltronic (-0.95 Prozent auf 72.70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0.81 Prozent auf 61.55 EUR), ATOSS Software (-0.23 Prozent auf 88.30 EUR) und SMA Solar (+ 0.00 Prozent auf 62.55 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’960’561 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 224.446 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 7.03 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.01 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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