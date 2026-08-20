Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|TecDAX-Performance im Fokus
|
20.08.2026 12:26:13
Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen
Am Mittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.
Am Donnerstag springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.12 Prozent auf 4’064.12 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 564.842 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.210 Prozent stärker bei 4’067.70 Punkten, nach 4’059.16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’045.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’069.56 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.923 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der TecDAX auf 3’771.59 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 3’960.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’756.68 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.14 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
TecDAX-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 5.50 Prozent auf 247.60 EUR), Nemetschek SE (+ 3.36 Prozent auf 64.55 EUR), TeamViewer (+ 3.15 Prozent auf 6.88 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 38.07 EUR) und CANCOM SE (+ 1.18 Prozent auf 21.50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-1.16 Prozent auf 81.25 EUR), EVOTEC SE (-1.12 Prozent auf 3.37 EUR), Deutsche Telekom (-1.10 Prozent auf 28.86 EUR), Drägerwerk (-1.08 Prozent auf 109.60 EUR) und freenet (-0.91 Prozent auf 24.08 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’210’959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.
KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder
Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Optimismus in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|07.05.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’059.04
|0.00%
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX verliert 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu leichten Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.