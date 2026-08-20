Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag springt der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.12 Prozent auf 4’064.12 Punkte an. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 564.842 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.210 Prozent stärker bei 4’067.70 Punkten, nach 4’059.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’045.91 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’069.56 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 0.923 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der TecDAX auf 3’771.59 Punkte taxiert. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 3’960.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’756.68 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.14 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

TecDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 5.50 Prozent auf 247.60 EUR), Nemetschek SE (+ 3.36 Prozent auf 64.55 EUR), TeamViewer (+ 3.15 Prozent auf 6.88 EUR), QIAGEN (+ 1.26 Prozent auf 38.07 EUR) und CANCOM SE (+ 1.18 Prozent auf 21.50 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-1.16 Prozent auf 81.25 EUR), EVOTEC SE (-1.12 Prozent auf 3.37 EUR), Deutsche Telekom (-1.10 Prozent auf 28.86 EUR), Drägerwerk (-1.08 Prozent auf 109.60 EUR) und freenet (-0.91 Prozent auf 24.08 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’210’959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 210.642 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8.39 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch