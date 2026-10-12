Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’849 0.5%  SPI 19’617 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’260 0.7%  Euro 0.9310 0.2%  EStoxx50 6’202 0.5%  Gold 4’171 -0.6%  Bitcoin 69’343 -0.1%  Dollar 0.8329 0.3%  Öl 106.0 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Amazon-Aktie etwas tiefer: Konzern verhandelt über milliardenschwere KI-Übernahme
Suche...
ETF Sparplan

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 12.10.2026 12:26:29

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Montagmittag

Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Montagmittag

Der TecDAX verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.

Ottobock
54.20 EUR 2.26%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.30 Prozent höher bei 3’990.49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 557.198 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.022 Prozent auf 3’979.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’978.41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3’997.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’973.09 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’838.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’658.28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3.36 Prozent auf 78.78 EUR), Nordex (+ 2.48 Prozent auf 36.30 EUR), Ottobock (+ 2.07 Prozent auf 54.30 EUR), IONOS (+ 1.88 Prozent auf 33.60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.48 Prozent auf 32.90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.64 Prozent auf 25.92 EUR), EVOTEC SE (-2.60 Prozent auf 2.70 EUR), Siltronic (-1.96 Prozent auf 77.65 EUR), Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.06 Prozent auf 65.10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’179’778 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.99 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
25.09.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.07.26 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:46 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
08.10.26 Die Branche greift zum Controller
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.84 SPBZFU
Short 14’687.56 13.93 S3BCYU
Short 15’229.45 8.98 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’848.94 12.10.2026 13:35:38
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’977.85 13.93 SA2BCU
Long 12’396.91 8.84 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
TecDAX 3’996.28 0.45%