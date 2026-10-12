Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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12.10.2026 12:26:29
Starker Wochentag in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Montagmittag
Der TecDAX verbucht am ersten Tag der Woche Zuwächse.
Um 12:09 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.30 Prozent höher bei 3’990.49 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 557.198 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.022 Prozent auf 3’979.30 Punkte an der Kurstafel, nach 3’978.41 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 3’997.04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’973.09 Punkten lag.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’838.42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’658.28 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 3.36 Prozent auf 78.78 EUR), Nordex (+ 2.48 Prozent auf 36.30 EUR), Ottobock (+ 2.07 Prozent auf 54.30 EUR), IONOS (+ 1.88 Prozent auf 33.60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.48 Prozent auf 32.90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.64 Prozent auf 25.92 EUR), EVOTEC SE (-2.60 Prozent auf 2.70 EUR), Siltronic (-1.96 Prozent auf 77.65 EUR), Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.06 Prozent auf 65.10 EUR).
Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’179’778 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.99 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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