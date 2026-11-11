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Kursentwicklung 11.11.2026 09:28:18

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Mittwochshandels in Grün

Aktuell geht es für den SDAX erneut nach oben.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0.83 Prozent auf 18’189.65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.037 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.330 Prozent auf 18’099.99 Punkte an der Kurstafel, nach 18’040.42 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18’099.02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’206.08 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1.91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SDAX auf 18’098.20 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’571.14 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15’946.82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4.81 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 5.06 Prozent auf 27.40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.01 Prozent auf 9.34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.94 Prozent auf 52.80 EUR), Drägerwerk (+ 3.31 Prozent auf 103.00 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3.31 Prozent auf 5.00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-4.56 Prozent auf 17.36 EUR), KWS SAAT SE (-3.09 Prozent auf 65.90 EUR), Hypoport SE (-1.69 Prozent auf 93.00 EUR), HAMBORNER REIT (-1.22 Prozent auf 4.05 EUR) und STO SE (-1.13 Prozent auf 105.00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 54’158 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.160 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 2.45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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