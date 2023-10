Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich ging der SDAX nahezu unverändert (plus 0.12 Prozent) bei 12’564.25 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 104.933 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.668 Prozent auf 12’465.53 Punkte an der Kurstafel, nach 12’549.38 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 12’400.61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12’584.77 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 2.74 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 04.09.2023, bewegte sich der SDAX bei 13’322.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.07.2023, wurde der SDAX mit 13’487.09 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.10.2022, den Wert von 11’047.31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 3.97 Prozent. Bei 13’880.68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 11’980.54 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit GFT SE (+ 4.16 Prozent auf 26.04 EUR), New Work SE (ex XING) (+ 3.75 Prozent auf 102.40 EUR), CANCOM SE (+ 3.43 Prozent auf 24.74 EUR), Drägerwerk (+ 3.30 Prozent auf 43.85 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.09 Prozent auf 63.30 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil CEWE Stiftung (-4.10 Prozent auf 88.80 EUR), Ceconomy St (-2.65 Prozent auf 1.95 EUR), Nagarro SE (-2.36 Prozent auf 68.30 EUR), Fielmann (-2.16 Prozent auf 40.78 EUR) und BayWa (-1.67 Prozent auf 32.35 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8’066’400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 9.930 Mrd. Euro macht die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die TRATON-Aktie weist mit 3.78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

