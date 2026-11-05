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Index-Performance im Blick 05.11.2026 12:26:39

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün

Der SDAX notiert aktuell im Plus.

Am Donnerstag verbucht der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0.96 Prozent auf 18’442.22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.314 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18’364.75 Zählern und damit 0.539 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’266.22 Punkte).

Das Tageshoch des SDAX betrug 18’491.78 Punkte, das Tagestief hingegen 18’347.43 Zähler.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der SDAX bereits um 2.06 Prozent. Der SDAX wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 18’160.62 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.08.2026, mit 18’553.91 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’092.48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.26 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 11.74 Prozent auf 3.34 EUR), Basler (+ 6.62 Prozent auf 24.95 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 6.59) Prozent auf 21.85 EUR), GFT SE (+ 5.22 Prozent auf 29.25 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 5.09 Prozent auf 34.05 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen PVA TePla (-6.45 Prozent auf 28.12 EUR), Kontron (-5.97 Prozent auf 19.20 EUR), OHB SE (-3.67 Prozent auf 210.00 EUR), Vincorion (-3.57 Prozent auf 17.69 EUR) und Adtran Networks SE (-2.78 Prozent auf 21.00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 1’961’728 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.129 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8.64 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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