Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.31 Prozent fester bei 18’430.24 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 91.211 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.136 Prozent fester bei 18’397.97 Punkten in den Handel, nach 18’373.06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’455.43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’333.72 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang ein Plus von 1.52 Prozent. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 28.09.2026, den Wert von 18’248.52 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 18’352.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der SDAX bei 17’024.59 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.19 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.94 Prozent auf 256.00 EUR), PVA TePla (+ 4.29 Prozent auf 30.66 EUR), Vincorion (+ 2.84 Prozent auf 19.72 EUR), SFC Energy (+ 2.35 Prozent auf 18.32 EUR) und Basler (+ 2.14 Prozent auf 21.50 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil ATOSS Software (-3.70 Prozent auf 91.20 EUR), TeamViewer (-2.10 Prozent auf 7.47 EUR), JOST Werke (-1.87 Prozent auf 57.70 EUR), HelloFresh (-1.76 Prozent auf 2.79 EUR) und Springer Nature (-1.69 Prozent auf 20.35 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 339’793 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 5.012 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch