Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.22 Prozent auf 12’304.50 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 98.568 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.553 Prozent stärker bei 12’345.05 Punkten in den Handel, nach 12’277.17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 12’350.86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12’204.26 Zählern.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SDAX bereits um 1.23 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, wies der SDAX einen Wert von 12’875.77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.08.2023, wies der SDAX einen Stand von 13’624.01 Punkten auf. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 01.11.2022, den Wert von 11’402.33 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 1.82 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13’880.68 Punkten. Bei 11’973.73 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 5.64 Prozent auf 17.24 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.54 Prozent auf 64.50 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 3.06 Prozent auf 14.50 EUR), SFC Energy (+ 2.69 Prozent auf 16.82 EUR) und ATOSS Software (+ 2.51 Prozent auf 204.00 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Klöckner (-5.29 Prozent auf 5.55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.39 Prozent auf 30.79 EUR), New Work SE (ex XING) (-2.51 Prozent auf 65.90 EUR), adesso SE (-2.36 Prozent auf 87.00 EUR) und Ceconomy St (-2.29 Prozent auf 1.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’667’193 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 9.330 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die TRATON-Aktie verzeichnet mit 3.49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die pbb-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10.38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

