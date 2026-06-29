Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX freundlich

Der SDAX legt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.61 Prozent auf 18’053.62 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86.281 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.533 Prozent fester bei 17’862.42 Punkten, nach 17’767.77 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 17’818.65 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’093.48 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, einen Stand von 19’192.97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der SDAX bei 16’338.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17’429.27 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.02 Prozent nach oben. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Nagarro SE (+ 88.43 Prozent auf 76.20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.75 Prozent auf 68.75 EUR), SMA Solar (+ 5.56 Prozent auf 56.95 EUR), HelloFresh (+ 5.14 Prozent auf 4.03 EUR) und Energiekontor (+ 4.86 Prozent auf 37.75 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen FRIEDRICH VORWERK (-2.06 Prozent auf 69.05 EUR), KSB SE (-1.40 Prozent auf 845.00 EUR), Kontron (-1.29 Prozent auf 22.98 EUR), 1&1 (-1.23 Prozent auf 20.15 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1.14 Prozent auf 1.39 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’166’971 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Springer Nature mit 3.783 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch