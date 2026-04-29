Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.35 Prozent höher bei 17’652.63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89.093 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.425 Prozent höher bei 17’665.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17’590.61 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’616.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17’721.89 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.584 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16’338.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, stand der SDAX bei 17’987.96 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 15’631.14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’480.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7.07 Prozent auf 75.00 EUR), Hypoport SE (+ 4.91 Prozent auf 84.45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.08) Prozent auf 178.60 EUR), PVA TePla (+ 3.84 Prozent auf 35.18 EUR) und Südzucker (+ 2.60 Prozent auf 11.82 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Sixt SE St (-3.83 Prozent auf 66.55 EUR), Drägerwerk (-3.25 Prozent auf 89.30 EUR), EVOTEC SE (-2.63 Prozent auf 5.01 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.23 Prozent auf 4.04 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2.12 Prozent auf 71.50 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’132’189 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.989 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.81 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch