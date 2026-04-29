Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’023 -1.0%  SPI 18’395 -0.8%  Dow 48’824 -0.7%  DAX 23’944 -0.3%  Euro 0.9239 -0.1%  EStoxx50 5’814 -0.4%  Gold 4’560 -0.8%  Bitcoin 59’869 -0.6%  Dollar 0.7899 0.1%  Öl 119.2 7.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA & Co. vor Turnaround? Goldman Sachs sieht Trendwende für "10er-Regel"-Aktien kommen
Mercedes-Benz-Aktie dreht ins Minus: Gewinnrückgang fällt geringer als befürchtet aus
Airbus-Aktie dennoch in Grün: Gewinn bricht ein - Ziele für 2026 stehen
Ausblick: Amazon stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Aktien von Rheinmetall & RENK: Warum JPMorgan jetzt auf Einstiegschancen setzt
Suche...

Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 29.04.2026 17:58:20

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Der SDAX gewann am Mittwochabend an Wert.

Heidelberger Druckmaschinen
1.36 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.35 Prozent höher bei 17’652.63 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 89.093 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.425 Prozent höher bei 17’665.32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 17’590.61 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17’616.09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 17’721.89 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0.584 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 16’338.41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, stand der SDAX bei 17’987.96 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 15’631.14 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 1.71 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18’480.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Siltronic (+ 7.07 Prozent auf 75.00 EUR), Hypoport SE (+ 4.91 Prozent auf 84.45 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.08) Prozent auf 178.60 EUR), PVA TePla (+ 3.84 Prozent auf 35.18 EUR) und Südzucker (+ 2.60 Prozent auf 11.82 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Sixt SE St (-3.83 Prozent auf 66.55 EUR), Drägerwerk (-3.25 Prozent auf 89.30 EUR), EVOTEC SE (-2.63 Prozent auf 5.01 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.23 Prozent auf 4.04 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (-2.12 Prozent auf 71.50 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’132’189 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.989 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.81 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.86 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten