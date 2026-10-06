Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.52 Prozent stärker bei 25’450.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’296.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’522.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’052.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25’826.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’453.00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.60 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 2.81 Prozent auf 70.94 EUR), Brenntag SE (+ 2.56 Prozent auf 60.86 EUR), HOCHTIEF (+ 2.54 Prozent auf 412.40 EUR), Henkel vz (+ 2.32 Prozent auf 73.32 EUR) und Merck (+ 2.17 Prozent auf 139.00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2.77 Prozent auf 953.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.57 Prozent auf 26.41 EUR), MTU Aero Engines (-1.24 Prozent auf 365.70 EUR), Airbus SE (-0.67 Prozent auf 187.90 EUR) und Daimler Truck (-0.41 Prozent auf 40.91 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4’499’712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213.573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch