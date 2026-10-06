Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’517 0.5%  DAX 25’449.1900 0.8%  Euro 0.9 0.4%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’197 -0.1%  Dollar 0.8314 0.0%  Öl 100.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Performance im Fokus 06.10.2026 17:58:13

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Starker Wochentag in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im LUS-DAX

Der LUS-DAX schloss den Handelstag im Plus ab.

HOCHTIEF
385.54 CHF 3.33%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.52 Prozent stärker bei 25’450.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’296.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’522.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’052.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, lag der LUS-DAX bei 25’826.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’453.00 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.60 Prozent aufwärts. Bei 26’616.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Continental (+ 2.81 Prozent auf 70.94 EUR), Brenntag SE (+ 2.56 Prozent auf 60.86 EUR), HOCHTIEF (+ 2.54 Prozent auf 412.40 EUR), Henkel vz (+ 2.32 Prozent auf 73.32 EUR) und Merck (+ 2.17 Prozent auf 139.00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Rheinmetall (-2.77 Prozent auf 953.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.57 Prozent auf 26.41 EUR), MTU Aero Engines (-1.24 Prozent auf 365.70 EUR), Airbus SE (-0.67 Prozent auf 187.90 EUR) und Daimler Truck (-0.41 Prozent auf 40.91 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4’499’712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 213.573 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SAP SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten