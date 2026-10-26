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MDAX-Kursverlauf 26.10.2026 17:58:10

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester

Der MDAX stieg letztendlich.

Nemetschek
68.92 CHF -1.03%
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Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1.47 Prozent stärker bei 30’316.82 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 334.650 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.205 Prozent fester bei 29’937.42 Punkten in den Handel, nach 29’876.31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 29’922.43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’337.34 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31’031.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 31’965.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 30’291.98 Punkten auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.14 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell DEUTZ (+ 6.63 Prozent auf 10.29 EUR), Schaeffler (+ 5.57 Prozent auf 5.69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.46 Prozent auf 52.35 EUR), Siltronic (+ 5.36 Prozent auf 59.00 EUR) und flatexDEGIRO (+ 4.57 Prozent auf 23.36 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Ströer SE (-2.29 Prozent auf 36.74 EUR), Nemetschek SE (-1.85 Prozent auf 74.30 EUR), freenet (-1.39 Prozent auf 22.64 EUR), K+S (-1.31 Prozent auf 12.83 EUR) und United Internet (-0.92 Prozent auf 23.82 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’384’387 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 36.855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Long 13’028.90 8.90 SDFBZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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Aroundtown SA 1.30 0.70% Aroundtown SA
DEUTZ AG 9.27 5.76% DEUTZ AG
flatexDEGIRO AG 21.00 -0.66% flatexDEGIRO AG
freenet AG 20.48 -1.06% freenet AG
K+S AG 11.55 -0.52% K+S AG
Lufthansa AG 6.45 2.15% Lufthansa AG
Nemetschek SE 67.20 -1.18% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 22.23 0.05% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 37.36 -0.77% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Schaeffler AG 5.23 5.78% Schaeffler AG
Siltronic AG 52.35 2.75% Siltronic AG
Ströer SE & Co. KGaA 33.30 -1.60% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 47.22 6.21% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12.73 3.58% thyssenkrupp AG
United Internet AG 21.48 -0.74% United Internet AG

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