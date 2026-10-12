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MDAX aktuell 12.10.2026 17:58:27

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Der MDAX notierte am Montag im Plus.

K+S
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Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.25 Prozent fester bei 30’064.92 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333.177 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.223 Prozent fester bei 30’056.77 Punkten in den Montagshandel, nach 29’989.90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30’188.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’008.60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 31’663.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 31’919.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30’250.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.95 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5.80 Prozent auf 80.64 EUR), AUTO1 (+ 4.29 Prozent auf 17.26 EUR), Nemetschek SE (+ 4.08 Prozent auf 70.15 EUR), Nordex (+ 3.90 Prozent auf 36.80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.46 Prozent auf 77.70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-5.74 Prozent auf 1.40 EUR), Siltronic (-5.05 Prozent auf 75.20 EUR), K+S (-4.92 Prozent auf 13.91 EUR), Elmos Semiconductor (-4.24 Prozent auf 140.00 EUR) und LANXESS (-3.78 Prozent auf 12.21 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3’571’897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37.392 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.28 erwartet. Mit 9.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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