Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|MDAX aktuell
|
12.10.2026 17:58:27
Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester
Der MDAX notierte am Montag im Plus.
Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0.25 Prozent fester bei 30’064.92 Punkten. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333.177 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.223 Prozent fester bei 30’056.77 Punkten in den Montagshandel, nach 29’989.90 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30’188.82 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’008.60 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 31’663.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 31’919.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30’250.03 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2.95 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 5.80 Prozent auf 80.64 EUR), AUTO1 (+ 4.29 Prozent auf 17.26 EUR), Nemetschek SE (+ 4.08 Prozent auf 70.15 EUR), Nordex (+ 3.90 Prozent auf 36.80 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.46 Prozent auf 77.70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-5.74 Prozent auf 1.40 EUR), Siltronic (-5.05 Prozent auf 75.20 EUR), K+S (-4.92 Prozent auf 13.91 EUR), Elmos Semiconductor (-4.24 Prozent auf 140.00 EUR) und LANXESS (-3.78 Prozent auf 12.21 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 3’571’897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37.392 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.28 erwartet. Mit 9.07 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
17:58
|Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
17:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.ch)
|
15:58
|TecDAX aktuell: TecDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Papier Elmos Semiconductor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Elmos Semiconductor-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu K+S AG
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30’064.92
|0.25%
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI letztlich mit Gewinnen -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt waren zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.