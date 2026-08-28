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MDAX-Entwicklung 28.08.2026 12:26:12

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt im Plus

Der MDAX verbucht am fünften Tag der Woche Zuwächse.

LANXESS
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Der MDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.51 Prozent auf 33’114.28 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 360.463 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.257 Prozent stärker bei 33’032.10 Punkten in den Freitagshandel, nach 32’947.28 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 33’149.73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 33’022.74 Einheiten.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3.26 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Wert von 32’395.32 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 33’239.89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30’358.46 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.89 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 5.52 Prozent auf 14.72 EUR), DEUTZ (+ 3.21 Prozent auf 12.85 EUR), AUMOVIO (+ 3.16 Prozent auf 35.90 EUR), Schaeffler (+ 2.59 Prozent auf 7.54 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2.38 Prozent auf 92.40 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil CTS Eventim (-1.82 Prozent auf 59.20 EUR), Fraport (-1.78 Prozent auf 63.55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.10 Prozent auf 90.10 EUR), AUTO1 (-0.91 Prozent auf 21.78 EUR) und PUMA SE (-0.88 Prozent auf 25.79 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Aroundtown SA-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’014’187 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.617 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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