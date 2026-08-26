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MDAX aktuell 26.08.2026 17:58:11

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich auf grünem Terrain

Der MDAX schloss den Handelstag mit Gewinnen ab.

Elmos Semiconductor
124.75 CHF -1.27%
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Der MDAX erhöhte sich im XETRA-Handel letztendlich um 0.72 Prozent auf 32’501.18 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 355.238 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0.061 Prozent fester bei 32’287.13 Punkten, nach 32’267.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’602.41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’273.23 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1.35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 31’965.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wurde der MDAX auf 32’698.65 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 26.08.2025, notierte der MDAX bei 30’822.93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 4.91 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 9.10 Prozent auf 58.15 EUR), thyssenkrupp (+ 5.47 Prozent auf 14.46 EUR), KION GROUP (+ 4.50 Prozent auf 44.13 EUR), DEUTZ (+ 4.34 Prozent auf 12.01 EUR) und Bilfinger SE (+ 4.16 Prozent auf 80.05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Siltronic (-3.23 Prozent auf 79.35 EUR), Schaeffler (-2.25 Prozent auf 7.40 EUR), AUMOVIO (-1.96 Prozent auf 35.10 EUR), Porsche vz (-1.88 Prozent auf 43.25 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.48 Prozent auf 133.00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 3’581’489 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39.378 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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