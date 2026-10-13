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Index-Performance 13.10.2026 09:28:16

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Beim MDAX lassen sich am Dienstagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Elmos Semiconductor
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Am Dienstag steht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.12 Prozent im Plus bei 30’139.25 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 333.995 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.007 Prozent auf 30’102.21 Punkte an der Kurstafel, nach 30’104.33 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’102.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30’157.02 Einheiten.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 31’663.79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’981.81 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30’447.59 Punkten.

Der Index büsste seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2.71 Prozent ein. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell LEG Immobilien (+ 1.96 Prozent auf 45.80 EUR), TAG Immobilien (+ 1.86 Prozent auf 10.43 EUR), thyssenkrupp (+ 1.66 Prozent auf 14.11 EUR), Aroundtown SA (+ 1.51 Prozent auf 1.42 EUR) und PUMA SE (+ 1.42 Prozent auf 23.51 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.45 Prozent auf 61.15 EUR), AIXTRON SE (-4.36 Prozent auf 34.00 EUR), Siltronic (-3.66 Prozent auf 72.45 EUR), JENOPTIK (-2.94 Prozent auf 37.70 EUR) und Elmos Semiconductor (-2.71 Prozent auf 136.20 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 161’845 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37.797 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.21 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.19 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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