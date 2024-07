Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittag in der Gewinnzone

Am Donnerstag geht es im MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0.48 Prozent auf 25’518.38 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 247.794 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0.000 Prozent stärker bei 25’395.27 Punkten, nach 25’395.27 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’608.18 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’395.27 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1.34 Prozent. Vor einem Monat, am 04.06.2024, wurde der MDAX mit 26’779.99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 04.04.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 27’267.71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.07.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 27’822.07 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4.92 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’641.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’942.65 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 11.15 Prozent auf 127.60 EUR), HelloFresh (+ 9.39 Prozent auf 5.94 EUR), Aroundtown SA (+ 3.92 Prozent auf 2.02 EUR), Nordex (+ 3.85 Prozent auf 12.42 EUR) und AIXTRON SE (+ 2.50 Prozent auf 19.06 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HUGO BOSS (-2.75 Prozent auf 40.98 EUR), TAG Immobilien (-1.63 Prozent auf 13.91 EUR), Befesa (-1.25 Prozent auf 31.52 EUR), PUMA SE (-1.20 Prozent auf 42.93 EUR) und LANXESS (-1.19 Prozent auf 23.30 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’988’621 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18.528 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 16.65 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

