Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 26’283.00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’194.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’463.00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’068.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’226.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 24’216.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.99 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’576.00 Punkten. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 5.24 Prozent auf 170.70 EUR), Deutsche Bank (+ 4.31 Prozent auf 34.63 EUR), Commerzbank (+ 2.81 Prozent auf 40.93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.49 Prozent auf 365.70 EUR) und Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), adidas (-1.25 Prozent auf 150.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.20 Prozent auf 72.42 EUR), Siemens Healthineers (-1.11 Prozent auf 39.26 EUR) und RWE (-1.10 Prozent auf 57.50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9’730’155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch