Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9387 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’614 0.5%  Bitcoin 63’333 -0.5%  Dollar 0.8054 0.1%  Öl 87.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Accelleron-Aktie: Starkes Halbjahr bringt Prognose-Upgrade
VW-Aktie: Zukunftsstrategie gefordert
SF Urban-Aktie: Stabile Zahlen im Halbjahr
Alcon-Aktie: Millionen-Anleihe platziert
Suche...

Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 26.08.2026 17:58:11

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Plus

Beim LUS-DAX standen die Signale am Abend auf Stabilisierung.

Rheinmetall
1076.01 CHF 3.00%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.02 Prozent) bei 26’283.00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’194.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26’463.00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’068.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’226.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Wert von 24’216.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.99 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’576.00 Punkten. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 5.24 Prozent auf 170.70 EUR), Deutsche Bank (+ 4.31 Prozent auf 34.63 EUR), Commerzbank (+ 2.81 Prozent auf 40.93 EUR), MTU Aero Engines (+ 2.49 Prozent auf 365.70 EUR) und Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’138.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil SAP SE (-2.93 Prozent auf 180.02 EUR), adidas (-1.25 Prozent auf 150.70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.20 Prozent auf 72.42 EUR), Siemens Healthineers (-1.11 Prozent auf 39.26 EUR) und RWE (-1.10 Prozent auf 57.50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9’730’155 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 216.066 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.13 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.191 18.06.2027 157879022
Long 12.1094 19.03.2027 157879021
Long 15.3416 19.03.2027 155494984
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.4276 13.32 158525079
Long 8.5032 9.38 159437028
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.4878 9.44 158678806
Short 11.0743 5.27 157784314
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -34.77 147103152
Long 8 -23.78 153820965
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rheinmetall AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten