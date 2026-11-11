Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX bewegt letztendlich im Plus

Am Mittwoch gewann der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss 0.49 Prozent auf 26’686.00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’487.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’692.00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, stand der LUS-DAX bei 25’175.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, stand der LUS-DAX noch bei 26’398.00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 24’194.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.63 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’692.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 10.78 Prozent auf 132.76 EUR), Infineon (+ 6.26 Prozent auf 52.12 EUR), HOCHTIEF (+ 2.19 Prozent auf 374.00 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 327.50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.01 Prozent auf 59.92 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 794.10 EUR), Brenntag SE (-3.54 Prozent auf 59.42 EUR), Zalando (-1.74 Prozent auf 27.75 EUR), EON SE (-1.70 Prozent auf 18.82 EUR) und Fresenius SE (-1.22 Prozent auf 52.82 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’242’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 238.952 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.24 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch