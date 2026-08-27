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Kursentwicklung im Fokus 27.08.2026 17:58:10

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Plus

So bewegte sich der LUS-DAX schlussendlich.

Siemens
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Am Donnerstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.20 Prozent auf 26’366.00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 26’393.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’231.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’475.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25’230.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 24’015.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 7.33 Prozent zu Buche. Bei 26’576.00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5.48 Prozent auf 189.88 EUR), BMW (+ 3.92 Prozent auf 59.94 EUR), Infineon (+ 3.59 Prozent auf 57.17 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.56 Prozent auf 75.00 EUR) und Zalando (+ 3.36 Prozent auf 24.00 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Commerzbank (-2.71 Prozent auf 39.82 EUR), Deutsche Telekom (-2.56 Prozent auf 28.19 EUR), MTU Aero Engines (-1.94 Prozent auf 358.60 EUR), Continental (-1.71 Prozent auf 69.08 EUR) und EON SE (-1.51 Prozent auf 17.62 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’247’423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217.665 Mrd. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.09 erwartet. Mit 7.47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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