Starker Wochentag in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im DAX

Zum Handelsende bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 1.12 Prozent höher bei 26’642.07 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.177 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1.05 Prozent auf 26’623.34 Punkte an der Kurstafel, nach 26’347.45 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’659.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’491.77 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der DAX bereits um 3.20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’391.42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, notierte der DAX bei 24’088.06 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8.57 Prozent aufwärts. Bei 26’692.90 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’863.81 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 10.78 Prozent auf 132.76 EUR), Infineon (+ 6.26 Prozent auf 52.12 EUR), HOCHTIEF (+ 2.19 Prozent auf 374.00 EUR), Deutsche Börse (+ 2.09 Prozent auf 327.50 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2.01 Prozent auf 59.92 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 794.10 EUR), Brenntag SE (-3.54 Prozent auf 59.42 EUR), Zalando (-1.74 Prozent auf 27.75 EUR), EON SE (-1.70 Prozent auf 18.82 EUR) und Fresenius SE (-1.22 Prozent auf 52.82 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6’242’051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.952 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.24 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch