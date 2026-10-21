Starker Wochentag in Frankfurt: DAX stärker

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.48 Prozent stärker bei 25’426.84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2.107 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.034 Prozent schwächer bei 25’295.76 Punkten, nach 25’304.42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’249.96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’471.27 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0.446 Prozent. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 25’575.01 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Stand von 25’011.35 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 24’330.03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3.62 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit adidas (+ 2.25 Prozent auf 161.65 EUR), Infineon (+ 1.71 Prozent auf 52.93 EUR), Bayer (+ 1.54 Prozent auf 44.15 EUR), SAP SE (+ 1.41 Prozent auf 204.40 EUR) und QIAGEN (+ 1.33 Prozent auf 43.40 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.82 Prozent auf 38.74 EUR), Continental (-1.51 Prozent auf 67.62 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.18 Prozent auf 68.84 EUR), Rheinmetall (-0.99 Prozent auf 1’043.60 EUR) und BMW (-0.97 Prozent auf 57.08 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 1’341’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 230.655 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch