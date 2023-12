Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Schlussendlich beendete der DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 16’404.76 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1.657 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.045 Prozent leichter bei 16’390.17 Punkten in den Montagshandel, nach 16’397.52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16’386.80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16’455.68 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.11.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15’189.25 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15’824.85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.12.2022, den Wert von 14’529.39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 16.60 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16’528.97 Punkten. Bei 13’976.44 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 1.92 Prozent auf 161.95 EUR), QIAGEN (+ 0.87 Prozent auf 38.30 EUR), Hannover Rück (+ 0.78 Prozent auf 220.70 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0.75 Prozent auf 26.75 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0.73 Prozent auf 107.80 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2.42 Prozent auf 187.85 EUR), Siemens Healthineers (-1.43 Prozent auf 52.40 EUR), Covestro (-1.33 Prozent auf 50.32 EUR), Brenntag SE (-1.07 Prozent auf 77.88 EUR) und Bayer (-0.92 Prozent auf 30.83 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5’525’716 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 171.595 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

