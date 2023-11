Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Der DAX legte im XETRA-Handel letztendlich um 0.22 Prozent auf 16’029.49 Punkte zu. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.620 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.041 Prozent auf 15’988.19 Punkte an der Kurstafel, nach 15’994.73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 16’041.17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15’972.67 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 0.718 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, wurde der DAX mit 14’879.94 Punkten berechnet. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 24.08.2023, den Stand von 15’621.49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, stand der DAX bei 14’539.56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 13.93 Prozent nach oben. Bei 16’528.97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13’976.44 Zähler.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Covestro (+ 2.22 Prozent auf 48.71 EUR), Continental (+ 2.03 Prozent auf 70.36 EUR), Porsche (+ 1.89 Prozent auf 86.10 EUR), BASF (+ 1.76 Prozent auf 44.58 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.08 Prozent auf 41.63 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil SAP SE (-1.00 Prozent auf 141.08 EUR), Bayer (-0.93 Prozent auf 32.65 EUR), Deutsche Börse (-0.77 Prozent auf 173.00 EUR), adidas (-0.72 Prozent auf 184.44 EUR) und QIAGEN (-0.37 Prozent auf 37.32 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 4’657’099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 165.115 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.97 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch