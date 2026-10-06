Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt nachmittags zu

Am Dienstag tendiert der DAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.53 Prozent höher bei 25’388.55 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.094 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.541 Prozent auf 25’390.75 Punkte an der Kurstafel, nach 25’254.21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25’522.09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’354.84 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX mit 26’046.40 Punkten gehandelt. Der DAX wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 25’817.89 Punkten auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 24’378.29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.46 Prozent zu Buche. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Merck (+ 4.15 Prozent auf 141.70 EUR), QIAGEN (+ 3.63 Prozent auf 41.65 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.62 Prozent auf 38.43 EUR), Brenntag SE (+ 2.49 Prozent auf 60.82 EUR) und SAP SE (+ 2.32 Prozent auf 189.34 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Rheinmetall (-3.18 Prozent auf 949.00 EUR), Deutsche Telekom (-1.12 Prozent auf 26.53 EUR), Airbus SE (-0.74 Prozent auf 187.76 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.41 Prozent auf 68.26 EUR) und RWE (-0.34 Prozent auf 58.40 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’968’975 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch