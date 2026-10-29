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29.10.2026 15:58:15
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX fester
Der DAX macht am vierten Tag der Woche Gewinne.
Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.38 Prozent fester bei 26’058.95 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.122 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.078 Prozent fester bei 25’724.02 Punkten, nach 25’704.02 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 26’106.19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’720.69 Punkten erreichte.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3.26 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 29.09.2026, mit 25’399.21 Punkten bewertet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 29.07.2026, bei 25’460.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’124.21 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 6.19 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3.98 Prozent auf 31.22 EUR), Rheinmetall (+ 3.89 Prozent auf 1’051.40 EUR), Bayer (+ 3.22) Prozent auf 47.51 EUR), Airbus SE (+ 3.17 Prozent auf 198.08 EUR) und adidas (+ 2.97 Prozent auf 162.75 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Vonovia SE (-2.34 Prozent auf 16.09 EUR), SAP SE (-0.83 Prozent auf 209.45 EUR), GEA (-0.51 Prozent auf 68.15 EUR), QIAGEN (+ 0.06 Prozent auf 45.13 EUR) und Infineon (+ 0.19 Prozent auf 53.54 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 6’602’246 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.444 Mrd. Euro.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.98 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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