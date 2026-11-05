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05.11.2026 15:58:16
Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag im Plus
Der DAX verbucht am Nachmittag Zuwächse.
Am Donnerstag gewinnt der DAX um 15:39 Uhr via XETRA 0.46 Prozent auf 26’560.17 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.146 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0.046 Prozent fester bei 26’449.79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’437.67 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’445.45 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’692.90 Punkten lag.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der DAX bereits um 2.94 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der DAX mit 25’254.21 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wurde der DAX auf 26’126.30 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der DAX mit 24’049.74 Punkten gehandelt.
Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8.24 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26’692.90 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Punkten.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 4.30 Prozent auf 28.63 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.94 Prozent auf 178.25 EUR), BASF (+ 3.78 Prozent auf 56.35 EUR), Bayer (+ 3.76 Prozent auf 56.28 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.16 Prozent auf 33.59 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Rheinmetall (-16.17 Prozent auf 841.20 EUR), Infineon (-5.97 Prozent auf 47.24 EUR), Siemens Energy (-2.54 Prozent auf 116.42 EUR), Commerzbank (-2.36 Prozent auf 38.91 EUR) und Deutsche Telekom (-1.79 Prozent auf 26.28 EUR).
Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 5’054’080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5.85 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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