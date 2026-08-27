Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX steigen

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.30 Prozent stärker bei 26’365.64 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.184 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.260 Prozent auf 26’354.37 Punkte an der Kurstafel, nach 26’285.96 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26’380.22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26’285.30 Einheiten.

DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1.05 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, stand der DAX noch bei 25’361.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der DAX noch bei 25’177.80 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wies der DAX 24’046.21 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.44 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’573.50 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4.02 Prozent auf 57.41 EUR), Rheinmetall (+ 3.57 Prozent auf 1’179.40 EUR), Siemens Energy (+ 2.85 Prozent auf 155.40 EUR), adidas (+ 1.59 Prozent auf 153.10 EUR) und BMW (+ 1.49 Prozent auf 58.54 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Telekom (-1.66 Prozent auf 28.45 EUR), Heidelberg Materials (-1.58 Prozent auf 168.00 EUR), Continental (-1.48 Prozent auf 69.24 EUR), Henkel vz (-1.47 Prozent auf 75.24 EUR) und Commerzbank (-1.39 Prozent auf 40.36 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’738’571 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 217.665 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.09 zu Buche schlagen. Mit 7.47 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch