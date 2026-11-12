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Kursverlauf 12.11.2026 09:28:25

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels stärker

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels stärker

Der STOXX 50 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Um 09:11 Uhr gewinnt der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.41 Prozent auf 5’530.32 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0.194 Prozent höher bei 5’518.66 Punkten in den Handel, nach 5’507.99 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5’533.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5’518.66 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 2.97 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 5’340.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’527.02 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 12.11.2025, den Wert von 4’881.94 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.56 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 4.53 Prozent auf 289.55 EUR), Rolls-Royce (+ 2.71 Prozent auf 13.79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.07 Prozent auf 581.20 EUR), Allianz (+ 1.90 Prozent auf 472.40 EUR) und Novartis (+ 1.72 Prozent auf 135.02 CHF). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Rio Tinto (-1.28 Prozent auf 63.03 GBP), Siemens Energy (-1.02 Prozent auf 131.40 EUR), BP (-0.99 Prozent auf 5.61 GBP), Intesa Sanpaolo (-0.71 Prozent auf 6.27 EUR) und UBS (-0.63 Prozent auf 40.94 CHF) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1’058’561 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 524.554 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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