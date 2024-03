Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich zu

Am Donnerstag kletterte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0.72 Prozent auf 4’404.10 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.411 Prozent auf 4’390.39 Punkte an der Kurstafel, nach 4’372.41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4’407.70 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’376.36 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der STOXX 50 bereits um 0.514 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 21.02.2024, den Wert von 4’252.25 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 21.12.2023, einen Stand von 4’078.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3’816.26 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7.63 Prozent aufwärts. Bei 4’420.04 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’010.21 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 2.88 Prozent auf 178.60 EUR), HSBC (+ 2.87 Prozent auf 6.21 GBP), Glencore (+ 2.84 Prozent auf 4.28 GBP), AstraZeneca (+ 2.60 Prozent auf 104.28 GBP) und UBS (+ 2.22 Prozent auf 28.04 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Roche (-2.55 Prozent auf 225.05 CHF), BAT (-1.36 Prozent auf 23.62 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.94 Prozent auf 443.80 EUR), Reckitt Benckiser (-0.76 Prozent auf 43.00 GBP) und Siemens (-0.52 Prozent auf 174.84 EUR).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 34’987’139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 536.328 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.02 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch