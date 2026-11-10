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Index-Performance im Blick 10.11.2026 15:58:14

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Nachmittag zu

Heute wagen sich die Anleger in Europa aus der Reserve.

Am Dienstag geht es im STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0.57 Prozent auf 5’480.05 Punkte aufwärts. Zuvor ging der STOXX 50 0.452 Prozent stärker bei 5’473.47 Punkten in den Dienstagshandel, nach 5’448.84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’501.99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’473.47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, notierte der STOXX 50 bei 5’305.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’541.01 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4’781.32 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10.55 Prozent. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 868.40 EUR), UniCredit (+ 2.62 Prozent auf 84.07 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.05 Prozent auf 577.60 EUR), Airbus SE (+ 1.99 Prozent auf 210.20 EUR) und Richemont (+ 1.84 Prozent auf 173.95 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2.90 Prozent auf 120.50 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2.50 Prozent auf 36.09 GBP), BP (-2.17 Prozent auf 5.45 GBP), Rio Tinto (-1.40 Prozent auf 63.26 GBP) und AstraZeneca (-0.43 Prozent auf 140.06 GBP).

Diese STOXX 50-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 11’004’884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 494.723 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 5.33 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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